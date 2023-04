Demain nous appartient du 26 avril : Benoit menace le procureur (résumé + vidéo épisode 1413 en avance)

4.9 ( 10 )

Demain nous appartient du 26 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1413 de DNA – Benoit ne manque décidément pas d’air dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Ce soir, il va carrément aller voir le procureur pour se plaindre de la police et le menacer d’alerter la presse !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 26 avril 2023 – résumé de l’épisode 1413

Grâce à Victoire, Karim et Georges voient clair dans le jeu de Benoît : avec la greffe de moelle osseuse pour le traitement de sa leucémie, il a deux adn ! Voilà pourquoi il a réussi à narguer la police sans être démasqué ! Mais alors que Karim et Georges veulent lui faire subir une prise de sang, Benoit arrive malgré tout à amadouer la justice… Il en vient même à menacer le procureur ! L’étau se resserre à Sète.

Pendant ce temps là, Martin et Raphaëlle ont fini de tourner autour du pot. Et Soizic se montre sous un nouveau jour.



Demain nous appartient du 26 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

