Ici tout commence du 26 avril : Claire découvre qu’on lui a menti (résumé + vidéo épisode 651)

Ici tout commence du 26 avril, résumé et vidéo extrait épisode 651 – Claire a pris la lourde décision de démissionner dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, alors que Louis aimerait la faire changer d’avis, Claire confirme son choix !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 26 avril 2023 – résumé de l’épisode 651

Claire retrouve la motivation à l’Institut Auguste Armand. Elle se sent prête à encadrer de nouveau la brigade des filles. Mais Olivia n’aime pas l’idée qu’on ait menti à Claire alors que Louis est ravi. Et een cuisine, Claire réalise qu’on lui a menti.

Pendant ce temps là, Lenglart fait une proposition que Kelly ne peut pas refuser. Et Vic comprend où elle en est avec Théo.



Ici tout commence du 26 avril 2023 – vidéo premières minutes

