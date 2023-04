Echappées Belles du 29 avril : direction Oman ce soir sur France 5 (sommaire)

4.6 ( 10 )

Echappées Belles du 29 avril 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Une échappée omanaise » suivi de la rediffusion « Week-end à Amsterdam ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 29 avril, à 20h55 – « Une échappée omanaise »

Troisième pays le plus vaste de la péninsule arabique, ce sultanat enclavé entre mer et désert est un véritable trésor caché. Pour ses paysages d’abord : mer et dunes, montagnes et wadis, villages perchés et palmeraies, que le pays met un point d’honneur à protéger. Fier de la diversité de ses écosystèmes, il a fait de la préservation de sa très riche biodiversité l’une de ses priorités absolues.

Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, ce pays de marins situé à la croisée des routes maritimes et des épices possède une culture d’échanges datant du IIIe millénaire avant J.-C qui fait aujourd’hui aussi bien sa richesse culturelle que le métissage de ses habitants.

Mais ce qui fait la véritable spécificité du sultanat d’Oman, c’est son identité singulière, entre modération, tolérance et ouverture sur le monde. À l’inverse de ses voisins du Golfe, le Sultanat aborde son développement à son rythme. Située à 5h de route de Dubaï, Mascate, la capitale du sultanat, a interdit les constructions d’immeubles de plus de 9 étages. Les Omanais sont en majorité musulmans ibadites, un courant pacifiste de l’Islam qui autorise la pratique d’autres religions dans le sultanat. En conséquence, les Omanais restent très attachés à leurs traditions qu’ils conjuguent au quotidien avec un train de vie moderne et modéré.

Comment les Omanais réussissent-ils à conserver un lien avec leurs traditions millénaires sans céder à l’appel du développement intensif ?



Reportages : Eau précieuse / Tourisme en expansion à Oman / Week-end à Mascate / L’oryx

Echappées Belles du 29 avril à 22h30 – « Week-end à Amsterdam »

Classée parmi les villes européennes les plus agréables à vivre, Amsterdam continue de se transformer et de se réinventer sans jamais oublier d’y cultiver un art de vivre à l’ancienne, donnant tout son sens à cette notion de Gezellig, un terme intraduisible que les Amstellodamois emploient pour exprimer à la fois un moment sympathique, une convivialité et une chaleur humaine. Jérôme Pitorin part à la découverte d’Amsterdam, une ville où il fait bon vivre.

Les reportages : Le recyclage à l’abordage / Le Joordan, le quartier du coeur / Flower power / La gastronomie néerlandaise au goût du jour / Marché au puces de Waterlooplein et port d’Amsterdam / Giethoorn, la Venise des Pays-Bas

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 29 avril 2023 dès 21h sur France 5

