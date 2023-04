Envoyé Spécial du 20 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Envoyé Spécial du 20 avril 2023 – Ce jeudi 20 avril à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l'année du magazine « Envoyé Spécial ».







A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 20 avril 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les secrets de Cédric Jubillar

Alors que l’instruction sur la disparition de Delphine Jubillar touche à sa fin, Envoyé spécial a pu rencontrer les principaux protagonistes de cette affaire. Nadine, la mère de Cédric Jubillar, témoigne en exclusivité et pour la première fois. Elle évoquera notamment le parcours de son fils, qui ne cesse de clamer son innocence depuis qu’il a été mis en examen en juin 2021 pour « meurtre sur conjoint ».

Vous découvrirez aussi Marco, l’ancien compagnon de cellule de Cédric Jubillar qui l’accuse du meurtre de Delphine. Pour la première fois, il témoigne face caméra et donnera sa version sur les secrets que lui aurait confié Cédric Jubillar. Envoyé spécial a aussi recueilli les confidences de Séverine, la dernière compagne qui a partagé sa vie durant 6 mois.

Un reportage de Gregory Héraud et Ronan Folgoas pour Studiofact. En partenariat avec Ronan Folgoas du Parisien.

🔴 Mémoires envolées

Leur mémoire s’est envolée. Suite à un accident cérébral, un AVC ou un choc avec traumatisme crânien, ils ont perdu leur passé et même leur présent. Ils doivent tout réapprendre. A domicile, entourés de leurs proches ou bien encadrés dans un établissement médical spécialisé, ils prennent le chemin d’un lent retour à la vie.

Le 7 octobre 2021, Jaël vient de subir une opération du cerveau en prévention d’un risque de rupture d’anévrisme. A son réveil, Jaël ne se souvient de rien. Ni de son passé. Ni de son être. Ni même de son prénom. Sa mère, son compagnon, ses proches deviennent du jour au lendemain des inconnus. Depuis, avec son compagnon, c’est un lent processus qu’elle mène à Marseille pour se reconstruire et reprendre son travail.

Le cas de Jaël n’est pas isolé. A Orsennes dans l’Indre, Algira, une résidence médicalisée unique en France, accueille 40 résidents à la mémoire effacée.

Parmi eux, Sébastien, le dernier arrivé au centre. Il est resté un mois dans le coma après un traumatisme crânien. Depuis, il a perdu la mémoire immédiate. Il peut oublier ce qu’il a fait ou ce qu’on lui a dit cinq minutes plus tôt. C’est là qu’intervient le travail des soignants pour l’aider à travers des ateliers et des astuces à reprendre confiance en lui et gagner en autonomie.

Portraits croisés auprès de ceux, qui à défaut de passé, se battent pour se bâtir un avenir.

Un reportage de Marion Cieutat et Justine Rousseau



🔴 Ma vie sans eau

4000 litres : c’est la quantité d’eau que chaque français consomme par mois. Mais est- ce tenable ? Pollution, changement climatique, comment vivre en en dépensant moins ?

Hygiène, alimentation, habillement, une équipe d’Envoyé Spécial a relevé le défi de la vie sans eau ou presque. Nous sommes partis à la rencontre de ces français qui ont pris conscience que l’eau est déjà un bien rare et précieux.

Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

