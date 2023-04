Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 du 19 avril ? (résumé + replay)

5 ( 11 )

Top Chef éliminé du 19 avril 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 8 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 8ème épisode spécial palace à l’Hôtel de Crillon, c’est Alexandre Marchon qui a été éliminé.







Épreuve qualificative

Au programme pour débuter cette soirée, un véritable marathon culinaire, à l’image d’une journée typique d’un chef de palace. L’objectif des candidats était de satisfaire les demandes minutes des clients de l’hôtel. Au menu : les candidats devaient créer une salade de fruits inédite pour un petit déjeuner, servir et découper en salle une pièce de viande ou un poisson, ou imaginer un club sandwich (LE sandwich de palace par excellence) original et surprenant pour le room service ! Ils étaient jugés par les équipes de l’hôtel : le chef Boris Campanella et son pâtissier Matthieu Carlin, ainsi que le directeur du palace, Vincent Billard… Mais attention, une cliente surprise sera également de la partie ! L’enjeu était de taille car la brigade qui a remporté le moins de points verra tous ses membres envoyés en épreuve éliminatoire. Il s’agit de la brigade de Glen Viel !

Épreuve éliminatoire

Si les candidats formaient une brigade unie lors de la première épreuve, c’était ensuite chacun pour soi lors de l’épreuve éliminatoire. Pour l’occasion, les candidats de la brigade de Glen Viel devaient s’affronter sur un thème typique des réceptions au sein des grands hôtels parisiens : réaliser une pièce cocktail surprenante en 30 minutes.

Mathieu est le candidat qui s’en est le mieux sorti, il est qualifié. Et face à Jérémy, c’est Alexandre qui a le moins convaincu !



Top Chef du 19 avril : Alexandre Marchon éliminé

Et c’est finalement Alexandre Marchon de l’équipe de Glen Viel qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Et comme cette année les éliminés ont une seconde chance, il a du affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Et Danny continue son parcours complètement dingue, il a éliminé Alexandre !

Rendez-vous le mercredi 26 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 9. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

