Mask Singer : qui est sous le costume du Zèbre ? Les indices !

5 ( 10 )

Mask Singer saison 5 le Zèbre – Plus que quelques heures avant le prime 3 de la nouvelle saison inédite de « Mask Singer ». Camille Combal accueillera les 8 costumes en compétition et une star internationale. Et parmi les costumes, le Zèbre ne passe pas inaperçu ! Allons voir ce que révèlent les indices à disposition…







Publicité





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Elodie Frégé.







Publicité





Mask Singer saison 5 : qui est sous le masque du Zèbre ?

Zoom sur le costume du Zèbre. Chez Stars-Actu, dès qu’on l’a entendu chanter on a reconnu… Cartman ! Et le premier indice, numéro 1, fait certainement référence au fait qu’il ait été numéro 1 des ventes avec la chanson « Quand il pète il troue son slip » sous le pseudo de Sébastien Patoche.

Indice n°1 : « Numéro 1 »

Indices donnés sur le prime 2 :

– Il avait autant de rayures qu’il avait de vies. Au fil de son existence rayée, le Zèbre a changé moulte fois de looks et de nom.

– Tantôt sérieux, tantôt comique, blond, brun, cheveux lisses ou bouclés : peu importe l’apparence, il avait toujours le beau rôle !

– D’un naturel timide, le Zèbre prie de l’assurance d’année en année, osant s’imposer dans la savane, osant se mettre à nu et se révéler

– Loin d’être un mouton de Panurge, le Zèbre ne ressemblait à aucun autre, même s’il essayait parfois de ressembler à ses idoles.

– Le Zèbre est un grand enfant, toujours jeune quelque soit son âge



Publicité





Indices visuels / sonores : un Vespa, la chanson « Bande organisée » de 13’Organisé, des cravates, « L’histoire de la vie » du Roi Lion, un badge avec écrit « Eric »

Propositions des enquêteurs : Chris Marques, Bilal Hassani, Jonathan Lambert, Audrey Fleurot, Messmer, Rachid Badouri et François Alu

La dernière prestation de le Zèbre sur « As it was » de Harry Styles

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Zèbre ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 28 avril 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note