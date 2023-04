Ici tout commence du 24 avril : la lourde décision de Claire (résumé + vidéo épisode 649)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 24 avril, résumé et vidéo extrait épisode 649 – Claire a pris la lourde décision de démissionner dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, alors que Louis aimerait la faire changer d’avis, Claire confirme son choix !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 24 avril 2023 – résumé de l’épisode 649

Claire ne veut plus rien avoir à faire en cuisine et souhaite démissionner de l’Institut. Elle a la sensation d’être dépassée… Louis ne comprend pas cette décision si soudaine et en parle avec Olivia, qui pensent qu’ils doivent respecter son choix. Claire surprend leur conversation et leur explique qu’elle est bien décidée à arrêter la cuisine !

Suite à la démission de Claire, la brigade féminine est bouleversée. Tandis que la cafétéria est un succès, Solal a un nouveau crush. De son côté, Kelly tourne en boucle. Mais en cuisine, Lenglart remarque enfin le potentiel de Kelly.



Ici tout commence du 24 avril 2023 – vidéo premières minutes

