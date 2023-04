Plus belle la vie : Rebecca Hampton « n’est que chagrin » depuis l’arrêt de la série

5 ( 7 )

Plus belle la vie infos acteur – Rebecca Hampton, qui a incarné le personnage de Céline Frémont du début à la fin de la série quotidienne « Plus belle la vie », a bien du mal à faire son deuil depuis l’arrêt brutal de la série l’an dernier.







Récemment invitée de Faustine Bollaert dans « Ça commence aujourd’hui », elle a confié n’être « que chagrin » depuis l’arrêt de « Plus belle la vie ».







« Je suis en chagrin, je ne suis de toute façon en ce moment que chagrin (..) C’est un grand bouleversement, d’abord parce qu’on l’a tous appris de manière un peu violente et un peu rapide. On en entendait souvent parler mais ça faisait des années qu’on disait que « Plus belle la vie » allait s’arrêter, donc personne ne l’a vraiment pris au sérieux » a expliqué Rebecca Hampton.

L’actrice a fait le choix de déménager de Marseille à Paris avec sa fille Elea, qui a bien du mal à s’acclimater à ce changement de vie.



« Ma fille est marseillaise, et en fait, au mois de juin, j’ai arraché ma fille de Marseille pour la faire s’installer à Paris avec moi. Ce choix-là, je l’ai fait pour elle et en fait, je me suis rendu compte que ça ne la rendait pas très heureuse. On n’est jamais arrêté quelque part, donc je ne sais pas où je serai demain. En tout cas, là, elle est à l’école à Paris donc elle va finir ce petit bout-là de scolarité et puis, on va voir » a-t-elle raconté.

Rappelons que la série « Plus belle la vie » s’est arrêtée sur France 3 le 18 novembre dernier. Le collectif PBLV 2.0 se bat toujours pour tenter de relancer la série.

