Ici tout commence du 28 avril : Anaïs et Théo s’embrassent, Claire reste (résumé en avance épisode 653 ITC)

4.1 ( 17 )

Ici tout commence du 28 avril 2023, spoiler résumé de l’épisode 653 en avance – Vendredi dans votre épisode de votre série de TF1 « Ici tout commence », Théo va mettre des bâtons dans les roues à Lisandro et le faire renoncer à sa demande en mariage ! Et Théo et Anaïs vont finalement s’embrasser !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Théo dupe Lisandro et fait une déclaration à Anaïs

Théo décide de tenter un coup de poker, il ne veut pas passer à côté d’Anaïs ! Alors que Lisandro est prêt pour sa demande en mariage le soir même au Double A, Théo prétexte la venue de plusieurs personnes pour dîner suite à un coloc. Il doit donc annuler sa privatisation du Double A ! Théo envoie un sms à Anaïs pour lui dire que finalement c’est arrangé et que Lisandro est prévenu…

Mais quand Anaïs arrive le soir au Double A, Lisandro n’est pas là et Théo avoue avoir menti. Il lui dit qu’elle est magnifique et lui fait une belle déclaration. Anaïs et Théo s’embrassent… Mais Anaïs prend la fuite en lui disant que ce n’est pas possible entre eux !

Billie et Tom se retrouvent

Billie ne s’est pas remise de sa rupture avec Tom, il lui manque et c’est pour ça qu’elle s’occupe de la vie amoureuse des autres. Charlène et Jude trouvent ça dommage et décident de leur donner un coup de pouce. Ils montent un stratagème pour qu’ils se retrouvent seuls au foyer… Ils font croire à Tom que Billie va partir pendant 6 mois ! Quand Tom la retrouve, il lui dit qu’il ne veut pas et qu’elle parte et l’embrasse ! Mission réussie pour Charlène et Jude, qui leur avouent tout.



Publicité





L’anniversaire de Diane Leyre est réussi, Claire change d’avis

Diane Leyre est à l’institut pour son anniversaire. Claire est aux côtés de la brigade de filles et elle rattrape même la mousse au chocolat ratée de Deva. Et Lionel s’incruste pour un selfie avec la Miss France !

Claire a réalisé qu’elle était toujours capable de cuisiner. Elle s’explique avec Olivia et lui confie qu’elle a réalisé qu’elle ne pouvait pas quitter l’institut. Elle décide de reprendre les cours en douceur !

Diane Leyre décide ensuite de parler avec Claire au sujet de son burn-out. Elle lui parle de ses problèmes personnels, elle la trouve courageuse et elle a adoré son Saint-Honoré.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence : une catastrophe va venir tout bouleverser ! Les premières infos

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.1 / 5. Nombre de notes : 17 Aucune note