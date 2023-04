Ici tout commence du 3 mai : Théo rejette Anaïs, Lenglart fait pleurer Kelly (résumé en avance épisode 656 ITC)

Ici tout commence du 3 mai 2023, spoiler résumé complet de l’épisode 656 en avance – Mercredi dans votre série quotidienne « Ici tout commence », Théo est toujours inconscient à l’hôpital et Charlène tient Anaïs pour responsable… La jeune femme est là quand Théo se réveille !







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Théo veut qu’Anaïs sorte de sa vie

Agressé la veille, Théo a été hospitalisé d’urgence. Il est sous sédatif et toujours inconscient, le médecin informe Constance et Charlène que Théo a plusieurs côtes cassées et un traumatisme crânien. Charlène n’arrive pas à joindre Emmanuel, qui est toujours à Séoul. La jeune femme cherche à savoir ce qui s’est passé, elle interroge Jude. Jude finit par avouer à Charlène que Théo avait rendez-vous avec Anaïs et que ça s’est mal passé. Il lui raconte l’altercation avec les deux hommes qui voulaient une cigarette et que Théo a rembarré. Jude pense qu’il les a provoqués mais Charlène tient Anaïs pour responsable.

A l’institut, Antoine annonce la nouvelle aux élèves au Double A et confie le remplacement de Théo à Jude, avec Jasmine pour le seconder.

Charlène vient trouver Anaïs et lui reproche de jouer avec son frère. Anaïs rembarre Charlène, mais celle-ci exige qu’Anaïs arrête de voir Théo, sinon elle racontera tout à Lisandro !

Anaïs décide d’aller quand même voir Théo à l’hôpital, et Lisandro insiste pour l’accompagner… Ils sont au chevet de Théo avec Constance quand il se réveille. Constance et Lisandro vont chercher un médecin tandis qu’Anaïs prend la main de Théo. Il la rejette et lui dit que c’est sa faute. Théo annonce à Anaïs qu’il veut qu’elle sorte de sa vie !

Lenglart fait pleurer Kelly

Kelly est toujours sur son petit nuage. Elle raconte sa soirée avec la cheffe Lenglart à Laetitia et décide d’emmener la robe qu’elle lui a prêté au pressing. Laetitia ne comprend pas que Kelly dépense de l’argent pour Lenglart…

Kelly raconte ensuite à Lionel et Salomé. Tout comme Laetitia, Lionel n’en peut plus d’entendre Kelly venter les mérites de Lenglart. Lionel propose une soirée en amoureux à Kelly mais elle doit préparer une blanquette pour le cours de Lenglart le lendemain… Elle va essayer de s’avancer pour être dispo.

Lenglart retrouve Kelly, qui a déjà bien avancé sa recette. Elle lui explique s’être avancée pour passer la soirée avec Lionel. Carole goûte la blanquette et lui reproche d’avoir ajouté de la vanille. Elle lui dit que ce n’est pas réussi. Kelly est au bord des larmes, la cheffe lui dit qu’elle est cash et qu’elle espère qu’elle ne le prend pas mal… Kelly lui dit qu’elle va tout refaire !

Lionel retrouve sa petite amie en larmes, Kelly culpabilise d’avoir tenté d’impressionner la cheffe et de s’être plantée. Lionel lui conseille une soirée détente et de refaire sa recette tôt le lendemain, il lui propose son aide. Kelly refuse et se braque…



Billie se fait draguer

Au Double A, la fille qui avait laissé un mot à Tom lundi est revenue déjeuner. Billie le prend mal et se montre très désagréable… Sauf qu’à la fin du service, elle lui dit que le mot lui était destiné ! La jeune femme dit à Billie que son petit ami a de la chance ! Billie ne s’attendait pas à ça et Tom la charie…

