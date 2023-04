Enquête Exclusive du 30 avril 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 30 avril 2023, le sommaire Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, elle a pour thème « Wagner : enquête sur les tueurs de Poutine ».







Enquête Exclusive du 30 avril 2023 : votre émission en résumé « Wagner : enquête sur les tueurs de Poutine »

Officiellement, cette milice privée de mercenaires n’existe pas. Pourtant, c’est elle qui est en première ligne dans le conflit ukrainien. Depuis 14 mois, les rares succès militaires russes sont à mettre au crédit, non pas de l’armée régulière, mais des miliciens du commando Wagner. Aujourd’hui, ces hommes sont devenus indispensables à Poutine, qui n’a jamais reconnu leur existence. Ils représenteraient un quart des combattants russes sur le front et participeraient aux combats les plus durs. Objets de tous les fantasmes, ils sont présentés comme des mercenaires aguerris, des guerriers sanguinaires prêts à tout, jusqu’à se transformer en chair à canon.

Pour comprendre ce maillon essentiel du dispositif militaire russe, Enquête exclusive a obtenu le témoignage de trois mercenaires qui ont combattu dans les rangs de Wagner. Ils racontent de l’intérieur comment les services de renseignement ont formé et équipé les premiers combattants. Ils fournissent aussi de précieuses informations sur le très redouté fondateur de la milice, Dimitri Outkine, admirateur du IIIe Reich et de l’idéologie nazie.

Le témoignage de ces trois combattants éclaire la personnalité trouble de l’actuel patron de Wagner, Evgueni Prigojine. Ex-délinquant et richissime oligarque, ce proche de Vladimir Poutine n’hésite pas à s’afficher en treillis près de la ligne de front, mais également dans les prisons russes pour recruter de nouveaux combattants en échange de l’annulation de leur peine. Maniant l’humour macabre et la provocation la plus odieuse, il fait désormais de l’ombre à l’état-major russe qu’il critique ouvertement.

Nos équipes ont aussi enquêté en Afrique, devenue le terrain de conquête des mercenaires de Wagner. Soudan, Mali, Mozambique, Centrafrique, ils s’implantent partout, mettant leurs armes au services des régimes autoritaires pour écraser toute opposition et toute rébellion. En échange, ils s’accaparent les richesses naturelles de ces pays. Nous avons découvert comment ils ont pris le contrôle des mines d’or de Centrafrique.

Sur son passage, le commando Wagner sème la mort et la désolation. Certaines victimes racontent les massacres, les tortures, les viols. Mais Wagner n’opère pas seulement sur le plan militaire. Ses hommes sont devenus des spécialistes de la désinformation, n’hésitant pas à mettre en scène de faux charniers ou à produire des films d’action à gros budget et des dessins animés de propagande. Le but : convaincre les populations locales que la Russie est leur meilleur allié.

Du front ukrainien aux mines centrafricaines, Enquête exclusive lève le voile sur le bras armé de Poutine.

Enquête Exclusive du 30 avril 2023, extrait vidéo

« Enquête exclusive », c'est ce soir dès 23h10 sur M6.