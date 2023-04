JT de 13H – Votre Plus Beau Marché : Lancement du vote national et les 24 marchés lauréats dévoilés

5 ( 10 )

Votre Plus Beau Marché saison 6, lancement des votes – C’est aujourd’hui, vendredi 21 avril, que Marie-Sophie Lacarrau a officiellement lancé la saison 6 de « Votre Plus Beau Marché » dans le journal de 13h de TF1. Elle a notamment donné le coup d’envoi du vote national sur la page dédiée du site TF1 INFO et révélé les noms des 24 marchés lauréats.







Les votes auront lieu jusqu’au 25 mai pour départager les 24 marchés régionaux lauréats en lice.







Après la 1ère phase de la saison 6 dédiée au vote régional, du 6 au 31 mars dernier, avec 200 marchés en lice, et en partenariat avec 32 titres de la presse quotidienne régionale, voici les 24 marchés lauréats :

– Alsace – Marché couvert de Colmar

– Aquitaine – Marché de La Réole

– Auvergne – Marché du Puy-en-Velay

– Basse-Normandie – Marché de Saint-Pierre-en-Auge

– Bourgogne – Marché de Chablis

– Bretagne – Marché de Vannes

– Centre – Marché d’Argenton-sur-Creuse

– Champagne-Ardenne – Marché des Halles du Boulingrin de Reims

– Corse – Marché de l’Île-Rousse

– Franche-Comté – Marché Fréry de Belfort

– Haute-Normandie – Marché d’Yvetot

– Île-de-France – Marché du centre-ville de Rueil-Malmaison

– Languedoc-Roussillon – Marché des Halles de Sète

– Limousin – Marché de Brive-la-Gaillarde

– Lorraine – Marché couvert de Metz

– Guadeloupe – Marché aux épices de Pointe-à-Pitre

– Midi-Pyrénées – Marché de Grenade

– Nord-Pas-de-Calais – Marché d’Arras

– PACA – Marché de Garéoult

– Pays de la Loire – Marché des Sables-d’Olonne

– Picardie – Marché d’Etréaupont

– Poitou-Charentes – Marché de Thouars

– La Réunion – Marché de Saint-Pierre

– Rhône-Alpes – Marché d’Aubenas



Votre Plus Beau Marché, les nouveautés cette saison 6

– un QR CODE à l’antenne dans le 13H et sur le site TF1 INFO

Pendant toute la durée du vote national : l’activation d’un QR CODE spécial, une manière encore plus simple et rapide pour encourager les téléspectateurs et internautes à se mobiliser et à voter pour leurs marchés favoris.

– À partir du 26 mai, une finale à 10 marchés, toute nouvelle étape du vote national

À partir du 26 mai, la compétition sera relancée avec la révélation du Top 10 du classement, c’est une nouvelle phase qui s’ouvre jusqu’à la clôture des votes le 16 juin . Trois semaines de suspense et de mobilisation, pendant lesquelles les téléspectateurs découvriront dans le 13H dix reportages consacrés à chacun des marchés, concoctés par les correspondants de la rédaction en région, tous bien décidés à ce que leur marché l’emporte. Et qui mieux que les correspondants en région pour réaliser ces sujets. Chacun d’entre eux défendra avec force et passion le marché de sa région et fera découvrir aux téléspectateurs le cadre et le cachet du marché, le produit phare qu’on peut y dénicher, le personnage emblématique des lieux, l’âme de ce marché, et ce que vous trouverez ici et nulle part ailleurs.

– Semaine du 26 juin, la révélation du marché gagnant en direct dans le 13H

C’est dans la semaine du 26 juin que Marie-Sophie Lacarrau révèlera dans le JT de 13H le nom du marché vainqueur de cette 6ème édition de l’opération, à l’occasion d’une page spéciale en direct.

