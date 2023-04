« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : un abandon et un éliminé dans l’épisode 9 (résumé + replay 18 avril)

5 ( 9 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 9 du mardi 18 avril 2023 – C’est parti pour l’épisode 9 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Les ambassadeurs sont allés jusqu’au tirage au sort et c’est Quentin qui a tiré la boule noire. Grace ne le comprend pas mais Quentin dit n’avoir aucun regret !







Sur le camps réunifié, Frédéric et Nicolas continuent de parler stratégie, loin d’imaginer que Quentin a été éliminé. Frédéric confie à Nicolas qu’il a réussi à rallier Héléna. Nicolas n’apprécie pas le jeu de stratégie et alliances qui commence avec la réunification.

Quentin et Grace reviennent sur le camps. Ils expliquent aux autres aventuriers comment ça s’est passé. Grace n’hésite pas à être honnête, elle balance qu’elle voulait sortir Esteban ou Anne-Sophie. Et elle dit tout fort que Quentin voulait sortir Tania ! Quentin annonce qu’ils sont allés aux boules et qu’il a perdu. Il dit qu’il s’était préparé à cette éventualité. Tout le monde l’applaudit.







Les rouges pleurent autour de Quentin alors que chez les jaunes, Tania est soulagée que Grace reste. Denis Brogniart arrive sur le camps, il annonce que Quentin est éliminé et lui demande ses impressions. Mais au moment où Quentin doit dire au revoir, Grace demande à prendre la parole. Elle est très émue, elle voulait aller aux ambassadeurs pour avoir la boule noire pour rejoindre sa famille ! Elle veut partir !



Denis annonce que c’est de l’inédit dans l’histoire de Koh-Lanta mais suite à l’abandon de Grace, c’est Quentin qui reste puisque selon la règle, c’est le dernier éliminé qui réintègre l’aventure. Grace s’en va et Denis annonce aux aventuriers la première épreuve d’immunité individuelle le lendemain.

Quentin savoure, il a du mal à réaliser cette seconde chance. Frédéric, Nicolas, Gilles et Quentin sont ravis de leur alliance. Et Quentin a son collier d’immunité, valable uniquement sur le premier conseil de la réunification.

Nicolas et Frédéric sont ravis de se retrouver et comptent bien reformer leur alliance de départ avec Quentin et Gilles. Mais ils comptent rester discrets ! Le lendemain matin, les stratégies sont dans toutes les bouches et Nicolas ne se sent pas bien. Ils n’ont plus rien à manger et sont affaiblis.

Place à la première épreuve d’immunité individuelle. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les grapins. Et celui ou celle qui finira dernier aura une voix de plus contre lui au conseil ! Ça se joue à rien mais c’est Clémence qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité. Et c’est finalement Julie qui finit dernière, avec une voix contre elle pour le conseil.

De retour sur le camps, Julie n’est pas sereine. Anne-Sophie se sent elle aussi en danger.

Le conseil, et l’aventurier éliminé est…

L’heure du premier conseil de la tribu réunifiée est arrivé. Et grande nouvelle, Denis leur annonce qu’il leur offre 3 kilos de riz ! Place ensuite aux votes. Quentin joue son collier d’immunité, Héléna garde le pouvoir du feu sacré pour elle-même. Et sans grande surprise, c’est Anne-Sophiee qui est éliminée. Elle donne son vote noir à Julie pour le prochain conseil.

