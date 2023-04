« Koh-Lanta, Le Feu Sacré » : qui a été éliminé dans l’épisode 10 ? (résumé + replay 25 avril)

5 ( 10 )

Koh-Lanta, Le Feu Sacré, épisode 10 du mardi 25 avril 2023 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ». Après l’abandon de Grace et l’élimination d’Anne-Sophie la semaine dernière, l’aventure individuelle continue.







Nicolas, Frédéric, Gilles et Quentin sont ravis de leur alliance et leur coup de maitre lors du dernier conseil. Et le jeu de confort est déjà annoncé ! Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours en 4 étapes. Denis présente la récompense : rencontre des locaux, de la plongée pour voir les coraux, et un bon repas de poisson et riz gluant.







Gilles remporte la première étape, Esteban et Tania sont derniers et éliminés. Esteban donne son sac à Frédéric, Tania donne le sien à Quentin. Nicolas gagne la deuxième étape, Gilles et Laura sont derniers. Laura donne son sac à Nicolas et Gilles à Clémence. Quentin remporte la 3ème étape. Frédéric donne ses sacs à Héléna, Clémence donne les siens à Julie. Et c’est Quentin qui remporte la victoire ! Il choisit de partager le confort avec Frédéric.

De retour sur le camps, Héléna craint d’être une cible et elle se renseigne. Pendant ce temps là, Frédéric et Quentin profitent. Ils rentrent les ventres pleins et aident les autres aventuriers sur le camps.



Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité : les étoiles. Au bout de quelques minutes, Denis annonce qu’ils peuvent abandonner l’épreuve pour tenter d’aller gagner un collier d’immunité ! Ils sont plusieurs à faire ce choix et c’est Gilles qui remporte la victoire et le collier ! La victoire de l’immunité se joue entre Nicolas, Héléna et Clémence. Et c’est c’est finalement Clémence qui remporte le totem synonyme d’immunité !

Héléna se sent menacée pour le conseil, tout comme Tania. Héléna cherche le soutien de Gilles.

Le conseil, et l’aventurier éliminé est…

L’heure du conseil a sonné. Gilles décide de jouer son collier d’immunité ! Et c’est finalement Héléna qui est éliminée ! Elle donne son vote noir à Clémence.

Et rendez-vous le mardi 2 mai pour suivre l'épisode 11 de « Koh-Lanta, Le Feu Sacré ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note