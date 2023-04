Love Island : Issam en couple avec... (résumé + replay épisode 2 du 25 avril)

5 ( 11 )

Love Island épisode 2 du mardi 25 avril – Après un lancement sur M6 hier soir, c’est sur W9 que l’aventure Love Island se poursuivait dès ce mardi 25 avril avec l’épisode 2. Et alors que l’aventure se déroule en live dans une villa aux Canaries, les internautes ont des choix à faire sur l’application de Love Island.







Hier soir à la fin de l’épisode 1, les téléspectateurs étaient invités à un premier vote : choisir avec quelle femme mettre Issam en couple.







Le résultat des votes a été dévoilé au cours de l’épisode 2 ce soir : il s’agit de… Fiona ! Issam a été clair, il aurait préféré que ce soit Perrine. Et rien qu’à sa tête, on peut voir que Fiona n’en a pas envie non plus même si elle dit respecter le choix du public.

Et Delphine Wespiser a donné un choix à Fiona : rester en couple avec Sacha, ou se mettre avec Issam. Quel islander va-t-elle choisir ? Réponse demain dans l’épisode 3 !



"J'ai du mal à réaliser ce qu'il se passe !"😮

Vous avez décidé sur l'application "Love Island France" de mettre Fiona en couple avec Issam.

Serait-ce le début d'une belle idylle ? 💓#REPLAY @LoveIsland ▶ https://t.co/5cZwmuevkt pic.twitter.com/m0Ai94Kwz6 — W9 (@W9) April 25, 2023

Love Island, le replay du 25 avril

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 25 avril 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous demain, mardi 25 avril, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 2 !

