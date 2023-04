5 ( 10 )

Pourquoi faut-il se souvenir, même du pire ? Cette semaine, La Grande Librairie interroge la mémoire. Le passé intime et collectif. Écrivains et témoins nous parleront de l’art de le transmettre et de le représenter, pour ne pas oublier et peut-être, aussi, pour nous réconcilier. ?

La Grande Librairie du 5 avril 2023 : invités et sommaire

📕 Écrivain et dramaturge, Jean-Claude Grumberg publie « De Pitchik à Pitchouk » (Éditions du Seuil). Un conte de Noël « pour vieux enfants » qui convoque avec humour et sagesse le temps d’avant « pour obliger la mémoire infidèle à se souvenir de ce qui fut et qui n’est plus ». Il sera rejoint sur notre plateau par Michel Hazanavicius qui adapte « La Plus Précieuse des marchandises » (Seuil 2019) au cinéma.



📙 Dans « La carte postale » (Grasset), un formidable roman d’enquête, Anne Berest fouille dans son passé familial pour en retracer l’histoire marquée par la Shoah. Elle rend hommage à la mémoire de ses ancêtres dans un travail de mémoire dont l’originalité du récit marque les esprits.

📗 Rescapée de la Shoah, Ginette Kolinka, 98 ans, publie « Une vie heureuse » (Editions Grasset et Fasquelle). Depuis les années 1930, elle habite dans le 11e arrondissement de Paris. Elle n’a quitté cet appartement qu’une seule fois, lorsqu’elle a été déportée à Birkenau entre 1942 et 1945. Nous nous sommes rendus dans ce lieu chargé de souvenirs, pour un entretien exceptionnel avec celle qui embrasse la joie et la beauté de la vie.

📘 Enfin, un magnifique premier roman ! Marie de Lattre publie « La Promesse » (Éditions Robert Laffont). Hantée par l’histoire de ses grands-parents, morts à Auschwitz, l’autrice retrace leur destin ainsi que celui de son père, Jacques. En 1942, ses parents déportés parviennent à le sauver grâce à des amis qui ne se connaissent pas et qui vont l’adopter. Le récit-enquête de Marie de Lattre lève le voile sur les non-dits familiaux, pour interroger la transmission et la réconciliation entre générations.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 5 avril 2023 à 21h sur France 5.

