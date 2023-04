Demain nous appartient du 5 avril : Martin face à Jules (résumé + vidéo épisode 1398 en avance)

5 ( 11 )

Demain nous appartient du 5 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1398 de DNA – Martin fait face à Jules ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Jules lui fait la tête au réveil et lui demande s’il s’est passé quelque chose entre lui et Raphaëlle… Plus tard, Martin apprend que Jules a frappé Nordine !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 5 avril 2023 – résumé de l’épisode 1398

Après 5 ans de relation, c’est officiellement terminé entre Karim et Anna. Mais, Karim ne veut pas montrer à quel point ça le touche. Sara et Karim sont à la recherche d’indices au port de Sète.

Sébastien remet les pendules à l’heure avec Martin. Une intervention vire au drame pour un policier. Jules continue de semer la zizanie. Et Bart fait face à une très mauvaise surprise.



Demain nous appartient du 5 avril 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

