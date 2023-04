Le Big Show du 11 avril : les invités de l’émission de Jarry ce soir sur France 2

5 ( 4 )

Le Big Show du 11 avril 2023 – Ce soir sur France 2, Jarry vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission « Le Big Show ». Pour ce quatrième numéro du Big Show, Jarry vous prépare une émission toujours plus drôle et émouvante, dans laquelle tout est possible ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est donné aucune limite pour vous faire rire et vous rendre heureux !







Publicité





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





Le Big Show du 11 avril, présentation et invités

Depuis le théâtre Marigny, JARRY en fera voir de toutes les couleurs aux spectateurs, pour notre plus grand plaisir ! Avec humour et bienveillance, il mettra en lumière le public, qui deviendra le héros de la soirée.

Vous retrouverez les séquences déjà devenues incontournables : la star inattendue ou le karaoké, et bien d’autres surprises, organisées notamment avec la complicité de Marianne James ou encore de Jenifer.



Publicité





Au programme également de cette nouvelle soirée : des caméras cachées hilarantes, des surprises bouleversantes qui vont marquer la vie de certains spectateurs, des jeux, des happenings inattendus, des retrouvailles émouvantes : personne dans la salle n’est à l’abri des surprises et des pièges du BIG SHOW.

Préparez vous à un « Big Show » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note