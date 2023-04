Les 12 coups de midi du 11 avril : qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 4 )

Les 12 coups de midi du 11 avril 2023, 29ème victoire de Céline – Nouvelle et 29ème victoire de Céline ce mardi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle ne brille pas et n’a fait que deux Coups de Maître depuis le début de la nouvelle étoile mystérieuse !

Avec 1.000 euros remporté aujourd’hui, Céline arrive à un total de 121.600 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 11 avril 2023, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas de nouvelle indice mais ça ne saurait tarder ! On vous rappelle que selon la rumeur, ça pourrait être l’acteur franco-américain Timothée Chalamet. Et ça colle avec les indices puisque l’acteur est fan de foot et qu’il apparait sur un Vespa dans le film « Call Me by Your Name » pour lequel il a reçu plusieurs récompenses et a été nommé aux Oscars.

Indices présents sur cette étoile : un stade de football dans un campus universitaire, un Vespa

Noms déjà proposés : Jean-Pierre Papin, Alain Chabat



Les 12 coups de midi du 11 avril, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

