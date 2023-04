« Les dents, pipi et au lit » : votre film avec Arnaud Ducray ce soir sur M6 (14 avril)

5 ( 7 )

Les dents pipi et au lit au programme TV du vendredi 14 avril 2023 – Ce soir M6 rediffuse le film « Les dents, pipi et au lit ». Une comédie réalisée par Emmanuel Gillibert avec Arnaud Ducret et Louise Bourgoin dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Les dents pipi et au lit » : l’histoire

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer… « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas seule… mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille…

Avec Arnaud DUCRET (Antoine), Louise BOURGOIN (Jeanne), Timéo BOLLAND (Théo), Saskia DILLAIS DE MELO (Lou), Laurent FERRARO (Éric), Michaël COHEN (Stan), Colette KRAFFE (Mamoushka), Hervé MASQUELIER (Papou)



VIDEO « Les dents pipi et au lit », la bande-annonce

"Voilà Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans"

Il pensait avoir trouvé la coloc' parfaite… À deux détails près ! 😅 "Les dents, pipi et au lit !", vendredi à 21:10 pic.twitter.com/MkJpQRUtwZ — M6 (@M6) April 12, 2023

