« Les filles du docteur March » : votre film inédit ce soir sur France 2 (23 avril)

« Les filles du docteur March », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Greta Gerwig, avec Emma Watson, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Florence Pugh, ou encore Meryl Streep.







A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi sur France.TV via sa fonction direct pour regarder le film en streaming depuis tous vos appareils connectés.







« Les filles du docteur March » : histoire, résumé, synopsis

Aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession, quatre jeunes sœurs issues de la classe moyenne font face aux difficultés de la vie quotidienne en ce temps de conflit : la raisonnable Meg (Emma Watson), l’intrépide Jo (Saoirse Ronan), la charitable Beth (Eliza Scanlen) et l’orgueilleuse Amy (Florence Pugh) vivent dans l’ombre protectrice et bienveillante de leur mère Marnee (Laura Dern) et de Tante March (Meryl Streep).

Mais la rencontre de leur voisin Laurie (Timothée Chalamet) va transformer les premiers émois du bal des débutantes en véritables histoires d’amour…

Avec Timothée Chalamet, Chris Cooper, Laura Dern, Louis Garrel, Tracy Letts, James Norton, Bob Odenkirk, Florence Pugh, Saoirse Ronan, Eliza Scanlen, Meryl Streep, Emma Watson



Les filles du docteur March, la bande-annonce

Et comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film.

« Les filles du docteur March » avec Alain Chabat c’est ce soir sur France 2.

