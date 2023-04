Ligue des Champions : suivre Bayern / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 10 )

Ligue des champions de football 19 avril 2023 – Bayern / Manchester City en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Canal+ Foot et RMC Sport ! Après les qualifications du Real Madrid et du Milan AC hier soir, suite et fin des quarts de finale retours de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Manchester City, vainqueur du match aller, se déplace au Bayern Munich.







Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Le Bayern Munich a fort à faire ce soir face à Manchester City. Le club allemand s’est incliné 3-0 la semaine dernière sur la pelouse anglaise ! Les joueurs du Bayern seront-ils capables d’aller chercher la qualification pour les demi-finales de cette Ligue des Champions 2022/2023 ?

Bayern / Manchester City – Composition des équipes

🔵 Bayern Munich (composition probable) : Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Choupo-Moting



🔵 Manchester City (composition probable) : Ederson – Akanji, Dias, Aké – Stones, Rodri – Silva, Gündogan, De Bruyne, Grealish – Haaland

Bayern / Manchester City en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot ou RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bayern / Manchester City, quart de finale retour de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ Foot et RMC Sport.

