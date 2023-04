Plus belle la vie du 25 avril : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

5 ( 9 )

Plus belle la vie du 25 avril, résumés des épisodes du jour – Ce mardi après-midi et comme tous les jours, de nouveaux épisodes de votre série marseillaise « Plus belle la vie » vous attendent dès 12h45 sur Chérie 25.

Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Plus belle la vie du 25 avril 2023 : résumés des épisodes

Episode 2138, 12h45 : Djawad et Estelle organisent un casting. Vincent conseille à Jeanne d’éviter l’une de ses patientes.

Episode 2139, 13h20 : Alors que Rose ne fait plus l’unanimité, Djawad accepte de se laisser palper par un homme. Parallèlement, Karim renonce à la Guadeloupe…

Episode 2140, 13h50 : Abdel apprend à faire démarrer une voiture sans clé. Pendant ce temps, Jean-François découvre le mas Balester.



Episode 2141, 14h20 : Karim choisit d’aider son fils mais sous certaines conditions. Thomas fait passer un test à Titouan. Jean-François nage dans le bonheur.

Episode 2142, 14h50 : Karim se sert de Wanda comme alibi à l’insu de la jeune femme. Boher est victime d’une mauvaise blague.Jean-François n’en peut plus d’être rejeté par les femmes qu’il aime.

Episode 2143, 15h20 : Xavier a l’occasion de se faire valoir dans la presse. Thomas, de son côté, est pris à son propre piège. Mélanie, qui s’intéresse à la généalogie, cherche à communiquer son engouement à tous.

Episode 2144, 15h55 : Elsa vient en aide à Abdel, afin de lui permettre de passer entre les mailles du filet. Mélanie éprouve un véritable coup de cœur pour la Belgique.

Episode 2145, 16h25 : Karim donne des solutions à Abdel pour sortir de l’impasse dans laquelle il se trouve. Quant à Jean-François, il apprécie de déguster une glace en pleine hiver.

Episode 2146, 17h : La patience de Roland est mise à rude épreuve. Il en arrive à prendre une décision radicale. Quant à Boher et Samia, sont-ils vraiment prêts pour leur nouvelle vie à trois ?…

Episode 2147, 17h30 : Thomas est convaincu que son père bluffe et se moque du monde. De son côté, Estelle se laissera-t-elle convaincre par Djawad, qui souhaite recruter une jeune fille ?…

Les épisodes de « Plus belle la vie » sont à voir ou revoir en replay sur le site de Chérie 25

