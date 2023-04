Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Irlande / France en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec le Tournoi des Six Nations féminin ce samedi après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Après sa victoire contre l’Italie le week-end dernier, l’équipe de France se déplace en Irlande.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h05 ce samedi 1er avril 2023. Coup d’envoi à 16h15.







Opposées à l’Irlande dans le cadre de la deuxième journée du TikTok Tournoi des Six Nations féminin 2023 (samedi, 16h15), les joueuses de l’équipe de France tenteront d’enchaîner avec une nouvelle victoire à l’extérieur. Une semaine après leur victoire à Parme contre l’Italie (12-22), les joueuses du XV de France tenteront de bien négocier ce nouveau déplacement.

Irlande / France, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : à venir



Le XV de départ de la France : Bourgeois ; Banet, M. Ménager, Vernier, Boujard ; (o) Arbez, (m) Bourdon ; Gros, Escudero, Berthoumieu ; Forlani (cap), Feleu ; Joyeux, Sochat, Deshaye.

Remplaçantes : Riffoneau, Lindelauf, Khalfaoui, Picut, Hermet, Chambon, Trémoulière, Dupouy

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

🏉 Le Tournoi des #SixNations féminin continue pour les Bleues : 2e étape contre l'Irlande ! 📺 Aujourd'hui à 16h05 en direct pic.twitter.com/PtLotWVMDM — France 2 (@France2tv) April 1, 2023

Irlande / France, un match de rugby évènement à suivre dès 16h05 sur France 2.

