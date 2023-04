Un si grand soleil du 13 avril : Dimitri soupçonné (résumé et vidéo épisode 1125 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil du 13 avril, spoiler résumé de l’épisode 1125 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce jeudi 13 avril 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Eve déprime, elle pleure et appelle Manu, qui ne décroche pas. Elle lui laisse encore un message et lui demande de la rappeler.







Publicité





Louis appelle Marc, qui ne lui a pas raconté sa planque chez Beaufort. Il n’a rien vu d’intéressant. Louis encourage son père à y retourner… Il est convaincu qu’il va finir par trouver un truc. Pendant ce temps là, Evan part et dit à Chloé qu’il est de garde. Elle regrette qu’il soit tout le temps de garde. Robin reçoit un appel de Louis et explique à sa mère que Marc planque tous les soirs devant chez Beaufort.



Publicité





Manu veut parler à Becker, il lui annonce ne plus pouvoir bosser sur l’affaire Aline Delclos. Eve connaissait la victime et va venir faire une déposition. Il lui parle de l’agence de tentation.

Eve reçoit un appel de Dimitri, il ne va pas bien et stresse à l’idée d’aller au commissariat. Eve va le rejoindre, Dimitri n’a pas trouvé le courage de parler à Sabine. Eve lui dit qu’il n’aura pas le choix. Dimitri ne veut pas aller chez les flics mais Eve lui dit qu’ils doivent assumer.

Alain parle avec Evan, Laurine écoute leur conversation. Pendant ce temps là, Chloé appelle Marc pour le mettre en garde. Elle lui dit de faire attention.

Dimitri et Eve sont face à Alex. Ils racontent que c’est le mari d’Aline Delclos qui leur a demandé de tester sa fidélité. Dimitri doit reconnaitre qu’il a couché avec Aline. Dimitri demande à ce que ça reste confidentiel mais c’est impossible. Après la déposition, il décide d’aller parler à Becker. Il lui raconte tout et lui demande de respecter le secret de l’instruction et ne rien dire à Sabine. Clément lui dit qu’ils se sont tout dit et lui demande de partir…

Aya discute avec Alex, elle se demande si Dimitri n’a pas tué Aline. Alex se demande surtout pourquoi le mari n’a jamais abordé le sujet de l’agence. Ils vont le convoquer dès qu’il atterrit à Montpellier.

Robin appelle Chloé pour lui demander s’il peut dormir chez Louis et lui dit que Marc va planquer encore chez Beaufort. Elle accepte et décide de le rejoindre. Pendant ce temps là, Laurine vient parler à Evan de son projet de clinique. Il lui explique rechercher des investisseurs. Laurine dit l’admirer…

Marc montre à Chloé le plan de la propriété qu’il a fait grâce à son drone. Il ne sait pas ce qu’il cherche mais est convaincu qu’ils ont quelque chose à cacher. Chloé prend les jumelles.

Manu se confie à Alex au sujet d’Eve. Il lui dit de relativiser, elle ne l’a pas trompé. Mais Manu ne peut plus lui faire confiance… Pendant ce temps là, Eve est avec Virgile et se confie. Virgile lui dit de se mettre à sa place, elle lui a menti pendant des mois. Eve pense qu’il ne lui pardonnera jamais.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Thaïs et Kira vont plonger (VIDÉO épisode du 17 avril)

VIDÉO Un si grand soleil du 13 avril extrait, Virgile réconforte Eve

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note