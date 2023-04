Un si grand soleil spoiler : Thaïs et Kira vont plonger (VIDÉO épisode du 17 avril)

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 17 avril 2023 – Thaïs et Kira sont à la recherche d’un job en parallèle de leurs études dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ».

Mais les deux ados sont des proies faciles et dans quelques jours, elles sont repérées par Tip Green.







Il s’agit de produits spécifiques, présentées comme traitant aussi bien les problèmes de concentration que de la perte de poids. L’homme qui présente Tip Green recherche des vendeuses et il s’intéresse à Kira et Thaïs…

Les deux jeunes femmes ne se rendent pas compte mais elles vont mettre les pieds dans un trafic !

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1127 du 17 avril 2023 : Thaïs et Kira trouvent un job



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

