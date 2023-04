Un si grand soleil du 27 avril : Marc et Chloé jouent avec le feu (résumé et vidéo épisode 1135 en avance)

5 ( 14 )

Un si grand soleil du 27 avril, spoiler résumé de l’épisode 1135 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce jeudi 27 avril 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu débarque chez Eve très remonté, il lui demande ce qu’ils font avec Virgile. Il lui dit qu’ils n’ont pas à enquêter sur une enquête en cours. Eve se moque de lui et du fait que la dernière fois il l’a envoyée balader. Elle lui dit qu’ils ne sont plus ensemble et qu’elle n’a pas de conseils à recevoir de lui…







Louis rappelle à son père qu’il va dormir chez sa mère. Mais Marc est ailleurs, il repense à Chloé… Louis remarque son comportement bizarre. Pendant ce temps là, Evan rappelle à Chloé qu’ils dinent chez Elisabeth Bastide avec les futurs investisseurs de sa future clinique privée. Robin ne comprend pas pourquoi elle va faire la potiche à cette soirée alors qu’elle n’en a pas envie.



Virgile retrouve Eve, il a des infos sur une certaine Stéphanie Burton, vétérinaire. Ils parlent du « problème » Manu… Elle lui dit qu’elle l’a envoyé balader et ça lui a fait du bien. Manu en parle à Alex, il est remonté. Alex lui demande si Eve lui manque, il dit que c’est pas le sujet…

Elisabeth essaie de convaincre Alain d’être là pour le dîner mais il n’en a pas envie. Elle insiste, il finit par accepter. Pendant ce temps là, Aya reprend la déposition de Marc et de Chloé au commissariat. En sortant, Marc l’invite à boire un café. Il lui propose d’écrire des chroniques judiciaires, raconter l’envers du décor de la justice. Elle trouve l’idée dingue, elle pense que c’est un métier et que ça s’apprend. Mais elle a le sourire…

Charles vient voir Eve, elle voulait le voir pour l’interroger sur Stéphanie Burton. Il ne la connait pas mais Eve lui demande s’il peut se renseigner et que ça reste discret. Il ne lui promet rien mais va essayer.

Manu dit à Becker qu’il continue de bosser sur l’affaire Delclos, il pense qu’elle a été tuée par quelqu’un de son entourage professionnel. Becker lui dit de faire tout dans les règles cette fois.

Elisabeth accueille tout le monde pour la soirée des investisseurs. Laetitia est là et souligne le fait qu’elle soit étonnée qu’on propose le poste de directrice adjointe à Laurine. Son père émet lui aussi des doutes mais Evan pense qu’elle a déjà le talent. Il pense qu’elle est brillante avec de grandes capacités.

A la clinique vétérinaire, Charles interroge Christophe au sujet de Stéphanie Burton. Il lui dit qu’elle a failli être radiée par le conseil des vétos, elle a trempé dans une affaire de dopage d’animaux !

De retour à la maison, Chloé fait des remarques désagréables à Evan et lui reproche d’avoir encensé Laurine… Evan préfère aller se coucher, Chloé écoute un message vocal de Marc au sujet des chroniques judiciaires. Elle a le sourire et lui envoie un sms.

