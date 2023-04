Premiere League : suivre Manchester City / Arsenal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 9 )

Manchester City / Arsenal en direct, live et streaming ce mardi 25 avril 2023 – 33ème journée de Premiere League ce mercredi soir. Manchester City reçoit Arsenal pour un match évènement à ne pas manquer.







A suivre à partir de 20h45 sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Arsenal est en tête de la Premiere League avec 5 points d’avance sur Manchester City, 2ème. En cas de victoire, Manchester City pourrait donc revenir et le résultat de ce soir est plus que jamais important pour la course au titre !

Côté statistiques entre les deux clubs, Manchester a gagné 3-1 au match aller en février dernier. Et sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Manchester City n’a remporté que des victoires !

Manchester City / Arsenal – Composition des équipes

🔵 Manchester City (composition probable) : Ederson (g) – Akanji, Dias, Aké – Stones, Rodri – Grealish, De Bruyne, Gündogan (cap), Bernardo Silva – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.



🔵 Arsenal (composition probable) : Ramsdale (g) – Zinchenko, White, Gabriel, Tierney – Partey, Xhaka, Odegaard (cap) – Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Entraîneur : Mikel Arteta.

Manchester City / Arsenal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de Premiere League.

Manchester City / Arsenal, 33ème journée de Premiere League, un match à suivre dès 21h sur Canal+.

