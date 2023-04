Un si grand soleil spoiler : Manu va-t-il pardonner Eve ? (VIDÉO épisode du 17 avril)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil infos et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 17 avril 2023 – Manu et Eve, c’est fini dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Mais Manu sera-t-il capable de pardonner Eve ou leur histoire est-elle définitivement terminée ?

C’est la question que va se poser Eve la semaine prochaine…







Elle décide d’en parler avec Alex et tente de le cuisiner pour en savoir plus sur ce que ressent Manu. Alex ne peut pas lui dire grand chose mais il ne lui cache pas que Manu est furieux et que ça va être difficile pour lui d’oublier tout ça…

Un si grand soleil, extrait vidéo de l’épisode 1127 du 17 avril 2023 : Eve questionne Alex



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

