Un si grand soleil spoilers : un mort, Manu tombe de haut, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 avril 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 10 au 14 avril 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Aline est retrouvée morte. Eve n’a pas d’autre choix que de dire toute la vérité à Manu au sujet de l’agence de tentateurs. Manu tombe de haut. Réussira-t-il à lui pardonner ses mensonges ?

Dimitri a dérapé et doit assumer ses actes. Quant à Marc, il est bien décidé à innocenter son fils et Chloé décide de l’aider.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 10 au 14 avril 2023

Lundi 10 avril 2023, épisode 1122 : Dimitri a totalement dérapé. Eve acceptera-t-elle de le couvrir, quitte à mentir à son amie ? Louis est sensé honorer l’arrangement à l’amiable convenu avec Beaufort. Mais il pourrait bien décider de se rebeller…

Mardi 11 avril 2023, épisode 1123 : Dimitri prend une décision radicale, tandis que Marc décide de mener l’enquête afin de découvrir pourquoi Robin et son fils se sont fait agresser chez Beaufort. Dimitri et Eve témoignent dans l’affaire Delclos. Dimitri assumera-t-il son dérapage devant Becker ?

Mercredi 12 avril 2023, épisode 1124 : Eve fait une très importante révélation à Manu qui pourrait mettre en péril leur couple. Au contraire Florent et Claire apprennent une grande nouvelle pour Kira qui va souder leur famille à tout jamais.

Jeudi 13 avril 2023, épisode 1125 : Chloé découvre la chose illégale que fait Marc chaque soir. Laurine apprend quel est le nouveau projet professionnel de son médecin préféré, le docteur Cresson.

Vendredi 14 avril 2023, épisode 1126 : Eve tente de reconquérir Manu. Marc, quant à lui continue ses planques avec Chloé, ce qui les rapproche. Une très importante découverte va totalement rebattre les cartes de l’affaire Delclos.



