« 20h30 le samedi » du 13 mai 2023 : Escapade à Liverpool ce soir avant l’Eurovision

« 20h30 le samedi » du 13 mai 2023 : spéciale Eurovision – Exceptionnellement ce samedi soir sur France 2, pas de « 20h30 le samedi » avec Laurent Delahousse. A la place, c’est une spéciale Eurovision avec Stéphane Bern qui vous propose une « Escapade à Liverpool ».







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 13 mai 2023 : Escapade à Liverpool

Direction Liverpool au Nord-Ouest de l’Angleterre avec Stéphane Bern pour une Escapade dans la ville qui accueille cette année, la 67ème édition du Concours Eurovision de la chanson.

Si l’Eurovision a choisi la ville de Liverpool pour accueillir le concours de la chanson, c’est sans doute parce que la ville est marquée par la musique. On pense évidemment aux Beatles qui y sont nés et qui ont débuté leur carrière dans le mythique « Cavern Club ». Mais il n’y a pas que la musique qui fasse vibrer cette ville pleine de surprises, nous vous entrainerons naturellement sur la trace des Beatles, avec Penny Lane ou encore la maison de Paul McCartney ! Il y a aussi le foot, puisqu’avec ses deux clubs centenaires, l’ambiance dans les rues est garantie les soirs de matchs ! Ville de contrastes, nous vous ferons visiter ses deux superbes cathédrales ; la majestueuse « Church of Christ » et l’étonnante « Christ the King » ô combien différentes. A découvrir aussi le « Speke Hall », un manoir de style Tudor à couper le souffle, joyau du patrimoine local qui a su conserver son authenticité d’époque, et les célèbres quais « Albert Dock » qui sont devenus, depuis leur réhabilitation, l’une des principales attractions de la ville. Au chapitre de la gastronomie, vous serez initiés aussi à la recette du « Scouse », ce fameux plat traditionnel de Liverpool, rapporté par des marins de Norvège.



Avant d’animer la soirée évènement de l’Eurovision – aux côtés de Laurence Boccolini – Stéphane Bern vous propose de découvrir les 10 choses à côté desquelles vous ne pouvez absolument pas passer si vous vous rendez en escapade à Liverpool.