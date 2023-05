Audiences : « La villa » au plus bas sur TFX, énorme flop

Décidément, les télé-réalités ne font plus recettes en ce printemps 2023 ! Alors que « Love Island » fait un flop et a atteint son plus bas niveau hier, c’est pareil pour « La Villa » sur TFX !







Publicité





La télé-réalité, qui en est à sa saison 8, n’a réuni que 76.000 téléspectateurs ce lundi 1er mai pour une part d’audience à seulement 0,4%.







Publicité





Une véritable catastrophe pour la télé-réalité de TFX, qui vit certainement son ultime saison.

Notez que « La villa » avait déjà atteint son pus bas niveau vendredi dernier avec 91.000 téléspectateurs. C’est donc en chute libre d’épisode en épisode !



Publicité