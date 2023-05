C à vous du 17 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 17 mai 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 17 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Inflation : les industriels rencontrent le ministre de l’Economie aujourd’hui pour ralentir la hausse des prix. Jean-Philippe André, président de l’Association Nationale des Industries Alimentaires, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Violences contre les élus : le maire de Dreux, Pierre Billet, victime de menaces, témoigne

🔵 📌 Près d’1 Français sur 3 souffre d’hypertension, mais la moitié d’entre eux l’ignore. Le Pr Jean-Jacques Mourad, professeur de médecine et chef du service de médecine interne à l’hôpital Franco-Britannique (Levallois-Perret), est dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Selah Sue présente son album “Persona”

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Eric Toledano et Olivier Nakache pour leur film “Le sens de la fête”, présenté au cinéma de la Plage – soirée hommage à Jean-Pierre Bacri

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Maïwenn pour son film “Jeanne du Barry”, actuellement en salles

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 17 mai 2023 à 19h sur France 5.



Publicité