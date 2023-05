La Grande Librairie du 17 mai 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Aujourd’hui Augustin Trapenard reçoit Douglas Kennedy, Monique Canto-Sperber, Gisèle Sapiro et Fred Vargas !







Rendez-vous dès 21h sur France 5







La Grande Librairie du 17 mai 2023 : invités et sommaire

Quelle place pour la morale en littérature ? Jugements, procès, réécritures… Devoirs, responsabilités, offenses et libertés… Censures, réelles ou supposées, de l’œuvre ou de l’auteur… La Grande Librairie vous aide à y voir clair !

📕 Douglas Kennedy est l’auteur d’une œuvre qui décrit notamment les divisions et les paradoxes de son pays, les États-Unis. Dans « Et c’est ainsi que nous vivrons » (Belfond), son 26ème roman, il nous projette en 2045. Après une nouvelle guerre de Sécession, le territoire américain est divisé. Sur les côtes Est et Ouest, la liberté de mœurs est totale, mais la surveillance est généralisée. Dans les États du Centre, les valeurs religieuses font loi : l’avortement, le divorce et le changement de sexe sont interdits. Avec ce roman d’anticipation qui résonne fortement avec l’actualité, Douglas Kennedy livre une réflexion passionnante sur l’actuelle offensive conservatrice, et rappelle la force de la fiction pour nous prémunir des périls à venir.

📘 Philosophe, ancienne directrice de l’École Normale Supérieure, Monique Canto-Sperber explore depuis vingt ans ce qui touche à la morale et à nos libertés. Dans « Sauver la liberté d’expression » (Éditions Albin Michel), elle revient sur l’histoire de la prise de parole dans nos sociétés, et s’interroge surtout sur les graves atteintes qui touchent la liberté d’expression aujourd’hui. Dans un essai dense et inquiet, à l’heure où plane la menace de la censure, la philosophe esquisse quelques solutions pour ne pas se retrouver avec un cadenas sur la bouche.

📗 À ses côtés, la sociologue, directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, Gisèle Sapiro est l’autrice d’essais passionnants tels que « Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ? » (Seuil) et « La responsabilité de l’écrivain » (Seuil). Un écrivain doit-il tout dire et, si oui, à quel prix ? Un écrivain peut-il tout dire et, si non, quelles sont les limites que la société et l’époque lui assignent ? À partir d’affaires récentes (Matzneff, Peter Handke, Houellebecq) ou plus anciennes (Flaubert, Baudelaire, Céline ou Heidegger), elle saura mettre en perspective la sociologie, la philosophie et l’histoire pour répondre à ces questions vieilles comme la littérature et toujours d’une brûlante actualité.

📕 Un évènement dans la Grande Librairie : six ans après le succès de « Quand sort la recluse », Fred Vargas revient avec « Sur la dalle » (Flammarion). Dans cette nouvelle enquête de son fidèle commissaire Adamsberg, il est question de fantômes, de légendes bretonnes et de Chateaubriand, mais aussi d’une série de meurtres mystérieux ! Un entretien exclusif pour comprendre les secrets d’écriture d’une figure majeure du polar français.

📚 À l’occasion du Prix des Libraires 2023, nous recevrons enfin, sur notre plateau, le lauréat de ce prix littéraire décerné par un jury composé uniquement de libraires indépendants. Qui, entre Gaëlle Josse, Sandrine Collette, Anthony Passeron, Marie Charrel ou Gilles Marchand sera le grand gagnant ?

VIDÉO La Grande Librairie du 17 mai 2023 : la bande-annonce



