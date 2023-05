C à vous du 25 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 25 mai 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 25 mai 2023 : le sommaire

🔵 Isabelle Rossellini présente le film “La Chimère”, réalisé par Alice Rohrwacher, sortie le 6 décembre (et en compétition officielle à Cannes)

🔵 Hommage à Tina Turner, légende du rock, avec Didier Varod, directeur musical des antennes de @radiofrance

🔵 Guerre en Ukraine : milice Wagner, prise de Bakhmout, contre-offensive ukrainienne… L’analyse de @Michel_Goya, colonel, historien militaire, auteur du livre “L’ours et le renard. Histoire immédiate de la guerre en Ukraine”

🔵 À seulement 21 ans, elle devient pilote d’Airbus A320 : Julie-Anna Domergue est dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Alice Taglioni pour l’émission “Cannes chante le cinéma”, diffusée samedi à 21h10 sur France 2. Elle interprète un extrait du titre “Andaluza” d’Enrique Granados

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Karin Viard et Alex Lutz pour le film “Une nuit” en salle le 5 juillet, présenté en clôture d’Un Certain Regard à Cannes; et Juliette Binoche pour le film “La passion de Dodin Bouffant”, réalisé par Tran Anh Hung, en salle le 8 novembre (et en compétition officielle au Festival de Cannes)

