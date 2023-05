C à vous du 26 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 26 mai 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 26 mai 2023 : le sommaire

🔵 L’assemblée générale de TotalEnergies perturbée par des activistes du climat. On en parle avec Jérôme Lefilliatre, grand reporter au journal Libération, auteur du livre “Les falaises de Flamanville”

🔵 📌 Les duels Nadal-Djokovic : comment la légende s’est construite Antoine Benneteau, journaliste, ancien joueur de tennis professionnel, présente le documentaire “Nadal / Djokovic : Duel à Roland-Garros”, disponible aujourd’hui sur Prime Video

🔵 🎬 Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste présentent le film “Élémentaire” de Peter Sohn, en salle le 21 juin

🔵 🎬 Orlando Bloom et Archie Madekwe pour le film “Gran Turismo” réalisé par Neil Blomkamp, en salle le 9 août

🔵 Benjamin Lavernhe est sur le plateau de #CàVous pour le film “L’abbé Pierre, une vie de combats”, réalisé par Frédéric Tellier, en salle le 15 novembre et présenté au Festival de Cannes (Hors compétition) aujourd’hui

🔵 🎙️ Dans les coulisses de la radio : Frank Lanoux, auteur du “Dictionnaire amoureux de la radio” paru hier aux Editions Plon, est dans le 5 sur 5

🔵 🎵 Dans le live : Janie présente son single “Les sunlights des tropiques” sorti aujourd’hui et son album “Karaoké Vie” disponible le 16 juin

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Vincent Delerm pour le coffret collector des 2 albums “Comme une histoire / Sans paroles”, l’émission “Cannes Chante le cinéma” (demain à 21h10 sur France 2) et le livre “L’année où le festival de Cannes avait lieu en juillet”; et Eva Longoria et Andie MacDowell pour le prix L’Oréal “Lights on Women”, dédié aux réalisatrices de courts métrages et remis par L’Oréal Paris au Festival de Cannes

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 26 mai 2023 à 19h sur France 5.



Publicité