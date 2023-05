C à vous du 31 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 31 mai 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 31 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Propos d’Elisabeth Borne sur le RN et Pétain, examen de la proposition d’abrogation de la réforme des retraites… L’analyse de Pascal Perrineau, politologue et professeur émérite à Sciences Po

🔵 📌 Djohar et Kamel Daoud, les parents de Chahinez Daoud, brûlée vive par son ex-mari à Mérignac, témoignent dans #CàVous. Ils sont accompagnés de leur avocat Maître Julien Plouton

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Journée mondiale sans tabac : le tabagisme toujours élevé en France, avec 12 millions de fumeurs. On en parle avec Docteur Loïc Josserand, président de l’Alliance contre le tabac.

🔵 🎵 Dans le live : Chico & the Gypsies présentent leur album “Otro Camino”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Julien Bichot, Chef propriétaire du restaurant “Carpe Diem” situé à Touques près de Deauville

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Thierry Lhermitte pour le film “Sexygénaires”, réalisé par Robin Skyes, en salle le 14 juin

