Ça commence aujourd’hui du 17 mai 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 17 mai 2023, le sommaire – Ce mercredi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « C’est sous les projecteurs qu’ils ont rencontré l’âme soeur ».







Ça commence aujourd’hui du 17 mai 2023, « C’est sous les projecteurs qu’ils ont rencontré l’âme soeur »

Aujourd’hui, les invités de ce Ça commence aujourd’hui ont vu leur histoire d’amour naître sous les projecteurs d’une émission de télévision. Ils racontent avec passion comment ils ont vécu cet événement.

Jérôme et Lucile se sont rencontrés lors de la 15e saison de « L’amour est dans le pré ». Un coup de foudre au premier regard et depuis ils ne se sont jamais quittés… Cet après-midi, on parle d’amour sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 17 mai 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

