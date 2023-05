Chemin de traverse du 24 mai : premier numéro avec Virginie Efira ce soir sur France 3

Chemin de traverse du 24 mai 2023 – Ce mercredi soir, France 3 vous propose une nouvelle émission inédite, « Chemin de traverse ». Agathe Lecaron invite une personnalité à partager un chemin unique de plusieurs jours, pour un voyage intérieur, une véritable introspection !







Publicité





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Chemin de traverse du 24 mai 2023 : demandez le programme

Pendant deux jours de marche, Virginie Efira et Agathe parcourent ensemble une région chère au cœur de l’actrice césarisée : les Alpilles et la Camargue. L’évocation de ses « Chemins de traverse » fait resurgir des souvenirs — telles des madeleines de Proust — et suscite des rencontres inattendues, de touchantes surprises, de belles découvertes et des festivités !

Au détour de confidences inédites, l’actrice se dévoile sous un jour différent en révélant ses secrets, son enfance… Avec beaucoup d’émotions et de jovialité, Virginie Efira partage avec les téléspectateurs son parcours de vie personnel et artistique.

« Je ne m’attendais pas à autant de surprises, autant de soin. C’était beaucoup de choses en peu de temps. Ça va être complexe de revenir au réel. » Virginie Efira



Publicité





Des Alpilles à la Camargue, le chemin de l’actrice est jalonné de déclarations amicales comme celles, touchantes, de Julien Doré et de son meilleur ami, Nicolas Bedos. D’autres amis de longue date lui font la surprise de la rejoindre lors d’un dîner festif dans l’un de ses restaurants préférés en Camargue.

Lors d’une balade en direction des salins de Giraud, Virginie Efira vit un grand moment d’émotion via son arbre généalogique avec la révélation de l’étonnant parcours de deux de ses ancêtres.

Ses « Chemins de traverse » sont aussi l’occasion de rencontrer des personnalités qu’elle admire. Elle a ainsi l’occasion de réaliser deux rêves, échanger avec le théoricien de la résilience Boris Cyrulnik, ainsi qu’avec l’auteur et avocat pénaliste Abel Quentin, lauréat du prix de Flore.

Comme d’autres artistes qui en ouvrant la porte à leurs véritables envies ont pris des « chemins de traverse ».

Dans ce nouveau programme, Virginie Efira va révéler ses différents chemins, celui de son rêve caché, de son enfance, de ses amours, de la gourmandise et ou encore celui des étoiles… Tout en revisitant sa riche carrière et ses choix plus personnels, Virginie (re)découvre également les richesses du patrimoine naturel et historique du Lubéron où réside une partie de sa famille.

EXTRAIT VIDÉO Chemin des traverse avec Virginie Efira