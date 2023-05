Top Chef du 24 mai 2023 : quarts de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 24 mai 2023 – Après l’élimination de Carla la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 13 de la saison 14 de « Top Chef ». Cette semaine, place aux quarts de finale ! Chaque brigade ne compte dorénavant qu’un candidat. Ils vont devoir s’affronter lors d’un véritable marathon culinaire pour accéder à la demi-finale de Top Chef !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Top Chef du 24 mai 2023, le programme de l’épisode 13

Pour ses quarts de finale, Hugo Riboulet représente la brigade de Philippe Etchebest, Sarika Sor celle de Paul Pairet, Mathieu Lagarde celle de Glenn Viel, et enfin Danny Khezzar celle d’Hélène Darroze.

Avant de se lancer, un évènement va venir bouleverser le cours du concours puisque les candidats vont découvrir qu’Hélène Darroze fait aujourd’hui son grand retour avec un candidat précédemment éliminé : Danny. Après plusieurs semaines passées à challenger les candidats dans le plus grand secret, elle revient avec un objectif : la finale.

Et pour ces quarts de finale qui s’annoncent exceptionnels, les candidats vont se battre sur trois épreuves. À chaque épreuve, ils seront dégustés par deux juges et, pour se qualifier en demi-finales, il leur faudra remporter le vote des deux chefs invités.

Pour la première épreuve, ce sont deux légendes de la cuisine française qui vont challenger les candidats sur un terre-mer : Alexandre Mazzia, 3 étoiles, et David Toutain, 2 étoiles et 2 étoiles vertes.



Pour la deuxième épreuve, c’est un thème en apparence simple mais extrêmement complexe qui attend les candidats : réaliser une assiette gastronomique à base de pain. Ils seront pour cela jugés par Alan Taudon, chef d’un des plus grands palaces parisiens, et Guillaume Cabrol, chef boulanger du George V.

Enfin, lors de la troisième épreuve, ils devront convaincre une cheffe particulièrement exigeante : Stéphanie Le Quellec, 2 étoiles, et son chef pâtissier Pierre Chirac.

Alors quels candidats réussiront à accéder à la demi-finale ? Qui va être définitivement éliminé du concours ?

Top Chef du 24 mai 2023, extrait vidéo

« Techniquement, ce n’est pas évident… » : Carla surprend le chef Etchebest avec son idée de cacher ses spaghettis à la carbonara dans une coquille d’œuf !

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

