« Comptine mortelle », nouvelle série ce soir sur France 3 (28 mai 2023)

A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Comptine mortelle – le synopsis

Susan Ryeland, une éditrice, attend avec impatience le neuvième roman d’Alan Conway, la star du roman à énigmes. Le héros de ses aventures, Atticus Pünd, est un détective privé allemand qui n’a pas son pareil pour résoudre des enquêtes, dans l’Angleterre des années cinquante. Mais le manuscrit s’avère incomplet et, pire encore, Alan Conway meurt subitement ! Susan se lance alors dans sa propre enquête pour retrouver le chapitre manquant du manuscrit et pour comprendre ce qui est arrivé à Alan.

« Comptine mortelle » nous entraîne dans deux enquêtes parallèles, celle de Susan dans le monde réel et celle d’Atticus dans le roman. S’agit-il de meurtres ou bien d’accidents ? Une chose est sûre, les suspects, aussi bien réels que fictionnels, ne manquent pas dans cette série digne d’Agatha Christie.



Vos épisodes du 28 mai 2023

Episode 1

Alan Conway, l’auteur à succès des éditions Clover Books, remet son dernier manuscrit intitulé Meurtres de la pie. Susan Ryeland, son éditrice, découvre alors qu’il manque le dernier chapitre. Quand elle se tourne vers son patron et ami, Charles Clover, celui-ci lui apprend qu’Alan a été retrouvé mort au pied de la tour de son manoir.

En parallèle dans le roman, le célèbre détective privé Atticus Pünd reçoit la visite d’une jeune femme, Joy Sanderling, qui l’implore de venir en aide à son fiancé, Robert Blakiston. Les mauvaises langues du village le soupçonnent d’avoir tué sa propre mère, qui a fait une chute dans l’escalier alors qu’elle était seule.

Episode 2

Susan se rend à Abbey Grange afin de trouver le chapitre manquant du dernier livre d’Alan, mais toutes ses notes et ses brouillons ont disparu, même son ordinateur a été soigneusement vidé. Elle commence à trouver ça louche, d’autant que toutes les personnes qui l’ont connu semblaient le détester.

En parallèle dans le roman, après avoir dans un premier temps refusé d’enquêter sur la mort en apparence accidentelle de Mary Blakiston, Atticus change d’avis en apprenant le meurtre de Sir Magnus Pye, qui employait Mary comme gouvernante

Episode 3

City World Media et Charles pressent Susan de donner sa réponse pour le poste de PDG. Elle hésite encore, écartelée entre sa vie personnelle et la conviction qu’Alan Conway a été assassiné.

En parallèle dans le roman, Atticus continue son enquête sur le meurtre de Sir Magnus Pye et la mort de Mary Blakiston.

Comptine mortelle, les interprètes

Avec Lesley Manville (Susan Ryeland), Tim McMullan (Atticus Pünd), Conleth Hill (Alan Conway), Michael Maloney (Charles Clover), Alexandros Logothetis (Andreas Patakis), Claire Rushbrook (Katie Williams), Daniel Mays (Commissaire Locke / Inspecteur Chubb), Matthew Beard (James Taylor / James Fraser)…