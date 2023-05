Demain nous appartient du 16 mai : Diego libre, son demi-frère est le tueur ! (résumé + vidéo épisode 1427 en avance)

Demain nous appartient du 16 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1427 de DNA – Diego ressort libre du commissariat ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Raphaëlle l’informe que ce n’était pas son adn sur les vêtements de son père, mais celui de son demi-frère !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 16 mai 2023 – résumé de l’épisode 1427

Diego apprend qu’il a un demi-frère et que c’est lui qui a tué son père ! Bernard Lutti avait eu un autre fils, qu’il n’a jamais reconnu et dont il n’a parlé à personne ! La police identifie le demi-frère de Diego comme étant le tueur. Mais il leur reste à le retrouver !

Nordine a vérifié, la mère de Diego n’a bien eu qu’un seul fils. Donc soit Bernard Lutti avait caché cet autre fils à tout le monde, soit il n’était pas au courant. Et le demi-frère de Diego a voulu se venger et le tuer…

Une femme proche de Diego refait surface. Le nouveau suspect sème le trouble dans l’enquête. Une adolescente du lycée serait enceinte. Et Bart fait le point, un an après la mort de Louise.



Demain nous appartient du 16 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

