Demain nous appartient spoiler : premier date pour Martin et Raphaëlle (vidéo épisode du 18 mai)

Demain nous appartient spoiler épisode du 18 mai 2023 – Il était temps ! Après des semaines à se tourner autour, Raphaëlle et Martin vont enfin passer à la vitesse supérieure dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ».

En effet, dans quelques jours, Martin et Raphaëlle organisent leur premier date… Et ça s’annonce épique !







Au calme, au bord de l’étang, Raphaëlle et Martin profitent de l’instant… Ils regrettent de ne pas avoir pris leurs maillots et Raphaëlle fait des allusions. Sauf que quand elle se lève pour aller vers le bord de l’eau, Raphaëlle se tord la cheville !

Martin décide de la porter…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1429 du 18 mai 2023 : Martin et Raphaëlle en date

