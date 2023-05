Demain nous appartient du 5 mai : Sébastien donne un alibi à Marianne (résumé + vidéo épisode 1420 en avance)

Demain nous appartient du 5 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1420 de DNA – Marianne est toujours en garde à vue ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais Sébastien lui donne un alibi, il affirme qu’ils ont passé la soirée ensemble…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient spoiler : Diego bouleversé face à son père (vidéo épisode du 9 mai)







Demain nous appartient du 5 mai 2023 – résumé de l’épisode 1420

A Sète, Marianne et Sébastien étaient ensemble le soir de l’accident de Diego. Mais malgré le témoignage de Sébastien, la police doute du témoignage de Marianne concernant son innocence sur l’accident de Diego. Mais, d’après Sébastien, ils étaient bel et bien à l’Opéra ensemble… Karim explique au procureur qu’elle peut quand même avoir renversé l’adolescent avant de le rejoindre.

De son côté, Chloé est choquée de la liaison de sa mère avec Sébastien… Elle craint que Renaud ne le découvre. Pendant ce temps là, la police réussit à retrouver l’identité de l’adolescent. Et Bart découvre l’obsession d’Adèle. Quant à Bénédicte, elle montre son vrai visage à ses amis.



Demain nous appartient du 5 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

