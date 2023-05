Love Island du 4 mai : Fiona éliminée, Edgar et Cindy c’est fini (résumé + replay épisode 10)

Love Island épisode 10 du jeudi 4 mai – Place à l’épisode 10 de Love Island jeudi soir. L’épisode précédent s’était arrêté en pleine cérémonie des couples, Sergueï devait choisir entre Fiona et Perle !







Et Sergueï a choisi Perle. Fiona est donc éliminée ! Fiona se sent trahie alors que Sergueï l’avait embrassée l’après-midi même.

Après la cérémonie, Camille décide de faire connaissance avec Edgar. Il se confie et lui dit honnêtement qu’il a eu un coup de foudre avec Cindy. Et Cindy les regarde de loin, elle n’apprécie pas… Camille dit à Edgar qu’elle l’a choisi parce qu’il lui correspond.







Edgar parle avec Gabriel et de loin Cindy lui dit je t’aime. Gabriel hallucine. Pendant ce temps là, Perle et Valentin font la paix et s’embrassent.



Le lendemain, c’est l’anniversaire de Gabriel. Edgar retrouve Cindy après leur nuit séparée, et Cindy est toujours aussi jalouse. Et Simone a flashé sur Camille ! Perrine comprend qu’elle va pouvoir chercher ailleurs…

Les islanders reçoivent un message : pour l’anniversaire de Gabriel, ils doivent faire tout ce qu’il demande ! Ensuite, message pour Camille et Jasmine. Les téléspectateurs ont offert un date à l’une d’elles. Et c’est Camille qui part avec Edgar ! Cindy est tendue.

En date, Edgar confie à Camille que c’est l’une des plus belles filles de la villa et lui dit qu’elle ne le laisse pas indifférent ! Ils rentrent à la villa, Cindy fait la tête. Et elle s’en prend à Edgar directement.

Camille va débriefer avec Cindy et elle lui rapporte ce qu’Edgar lui a dit pendant le date ! Elle va ensuite se disputer avec Edgar, elle lui dit que c’est fini.

Place ensuite à la soirée d’anniversaire de Gabriel. Ludivine et Issam discutent mais Issam trouve que leur relation avance trop lentement… Et Sergueï drague Camille. Et en fin de soirée, Gabriel reçoit les clés de la private room. Gabriel et Anna filent en profiter. Pendant ce temps là, Edgar et Cindy s’expliquent. Edgar promet à Cindy qu’il n’a pas dragué Camille pendant le date. Cindy dit qu’elle va se venger, Edgar déteste ça et est déçu.

Love Island, le replay du 4 mai

