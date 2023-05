Demain nous appartient spoiler : Renaud frappe Sébastien ! (vidéo épisode du 8 mai)

Demain nous appartient spoiler du 8 mai 2023 – On peut dire qu’on ne l’avait pas vu venir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Vous pensiez comme nous que Renaud était très calme ? Et bien détrompez-vous !

Dans quelques jours, le mari de Marianne va sortir de ses gonds et perdre son calme.







En effet, Renaud va aller trouver Sébastien dans la rue alors qu’il est avec sa fille, Raphaëlle. Et il va le frapper !! En cause, le fait que Sébastien ait embrassé Marianne.. Le procureur va s’en sortir avec un bel oeil au beurre noir…

Mais comment va réagir Marianne en apprenant que Renaud a frappé Sébastien ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1421 du 8 mai 2023 :

