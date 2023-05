Un si grand soleil du 4 mai : Chloé accepte de signer (résumé et vidéo épisode 1140 en avance)

Un si grand soleil du 4 mai, spoiler résumé de l’épisode 1140 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 4 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Laumière informe Laurine qu’Evan va signer son prêt aujourd’hui. Boris se moque de sa soeur, et la présente en grande héritière de la famille. Laumière dit à sa fille de faire son show lors de sa soirée d’anniversaire. Elle lui assure qu’elle fera ce qu’il faut et envoie balader son frère.







Kira demande à Florent et Claire s’ils ont réfléchi concernant son job. Elle leur demande si elle peut continuer, Florent et Claire n’y ont pas encore réfléchi. Elle dit que si jamais ça pose problème elle arrête. Florent propose d’en parler le soir. Quand Kira s’en va, Florent en parle à Claire : il pense que c’est une arnaque, il aimerait qu’elle arrête. Claire va en parler au pharmacien de l’hôpital pour savoir ce qu’il y a dans les produits.



A la coloc, Bilal se moque de Fanny et son histoire de drogue. Mais elle est soulagée de s’être trompée. Au lycée, Robin et Louis se moquent de Kira et Thaïs.

A la banque, Evan est avec Chloé, qui signe les papiers de l’hypothèque. Il la remercie.

A l’hôpital, le pharmacien assure à Claire que les produits sont inoffensifs. Il n’y a rien dedans. Claire en parle avec Janet, elle pense qu’elle va laisser Kira vendre ces produits.

Chloé est au téléphone avec sa copine, Aurélie. Elle lui explique avoir mis les choses au clair avec Marc. Aurélie pense que si Marc est amoureux, ça va être une torture.

Laurine félicite Evan pour le prêt et elle le remercie pour le poste d’adjointe. De son côté, Chloé reçoit un appel de Marc, il lui propose de se voir pour sa prochaine chronique. Elle accepte avec le sourire.

Florent dit à Claire qu’il s’est renseigné sur Tip Green, la boite est clean. Il n’est juste pas emballé à l’idée qu’elle vende des produits bidons. Il finit par accepter.

La femme de la cantine vient parler à Thaïs et Kira : avec leurs gélules, son eczéma a diminué ! Mais elle n’a pas les moyens d’en acheter encore à ce prix là, elles lui proposent de devenir ambassadrice. Thaïs lui conseille de prendre un crédit pour financer l’achat de la valise. Elle va réfléchir. Kira prévient Thaïs que ses parents vont peut être l’empêchée de continuer.

Janet parle avec Alain du personnel de l’hôpital. Elle l’interroge sur Laurine, et Alain lui dit qu’Evan va l’emmener sur son projet de clinique.

Claire et Florent annoncent à Kira qu’elle peut continuer mais ça ne doit pas empiéter sur le lycée. Elle les remercie.

Chloé et Marc sont encore ensemble pour parler de la chronique. Chloé et Marc sont très complices, ils sont contents de travailler ensemble et Chloé s’excuse pour la veille.

