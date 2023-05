Un si grand soleil spoiler : Chloé et Marc cèdent à la tentation ! (VIDÉO épisode du 8 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du lundi 8 mai 2023 – On ne peut pas dire qu’on ne l’avait pas vu venir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil »… Après des semaines à se tourner autour, dans quelques jours, Marc et Chloé vont céder à la tentation !

Chloé va tromper Evan dans les bras de Marc.







Elle n’assume pas ce qu’elle a fait et laisse Marc pour rentrer chez elle. Elle retrouve Evan, qui commençait à s’inquiéter et ne comprend pas pourquoi elle rentre si tard. Chloé ment et prétexte une audition tardive avec Cécile ! Evan la croit et propose de lui réchauffer à manger. Mais Chloé préfère filer se coucher et se doucher…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1142 du 8 mai 2023 : Chloé trompe Evan avec Marc



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.