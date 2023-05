Envoyé Spécial du 4 mai : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 4 mai 2023 – Ce jeudi 27 avril à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Publicité





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 4 mai 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 HPI, business à haut potentiel

Série à la télévision, écoles spécialisées, livres à succès : les surdoués n’ont jamais autant été à la mode ! Mais qui sont vraiment les hauts potentiels intellectuels ? « Envoyé spécial » a rencontré ces personnes à l’intelligence largement supérieure à la moyenne.

Qu’ils soient jeunes élèves ou adultes travaillant en entreprise, pourquoi nombre d’entre eux éprouvent-ils le besoin de se retrouver entre HPI ? Ils seraient 134 000 en France. Comment sont-ils détectés ? Pourquoi une entreprise américaine a-t-elle le monopole mondial des tests de QI ? Qu’ils soient gratuits sur Internet ou facturés des centaines d’euros en cabinet, ces tests sont-ils vraiment fiables ?

Un reportage de Valérie Astruc.

🔴 Charles III, mon roi et moi

A deux jours du couronnement de Charles III, la journaliste britannique Louise Eckland enquête sur le Prince’s Trust, le fonds de solidarité créé par le prince Charles en 1976 et qui est toujours en activité.

Un reportage de Louise Eckland pour FTV Presse.



Publicité





🔴 La vie devant soi

Ils ont cent ans et sont en super forme. Ces fringants centenaires font encore du vélo ou du cheval, et ils sont bien plus nombreux qu’on ne l’imagine. Il existe quatre zones sur la planète qui comptent une proportion hors du commun de centenaires et de ce que les scientifiques appellent les ultra-nonagénaires. Baptisées « zones bleues », ces régions intriguent les démographes du monde entier : leurs habitants auraient-ils percé le secret de la longévité ?

De la Sicile à la Sardaigne, en passant par le Costa Rica, « Envoyé spécial » est allé explorer ces « zones bleues ». Quel est le mode de vie particulier des centenaires qui y résident ? Quels sont leurs points communs ? Y aurait-il une « recette » pour vivre le plus longtemps possible ?

Un reportage de de Kristian Autain et Vincent Piffeteau, Cédric Beaume et Ghislain Delaval.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV