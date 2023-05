Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 du 3 mai ? (résumé + replay)

Top Chef éliminé du 3 mai 2023 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 10 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Et à l’issue de ce 10ème épisode, c’est Jean Covillault, de la brigade de Paul Pairet, qui a été éliminé.







Pour la première fois dans Top Chef, les candidats n’étaient pas les seuls à ouvrir leurs restaurants. Ils devaient affronter des adversaires de taille, trois compétiteurs hors normes, qui sont rompus à l’exercice : Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet ! Les trois chefs de brigades ont accepté de relever ce défi pour pousser les candidats à se dépasser et rendre le challenge encore plus difficile ! Plus motivés que jamais, ils étaient prêts à tout pour créer le meilleur concept.

L’enjeu était énorme car ce sont François-Régis Gaudry et des habitants de Suresnes qui devaient décider quels sont les deux restaurants qui ouvriront leur porte et pouvaient faire déguster leur menu ! Une seule équipe a remporté la victoire : celle des chefs !



Parmi les perdants – Jérémie, Sarika, Hugo, Matthieu, Jean et Carla – les candidats devaient cuisiner une entrée froide. Et celle qui a le moins convaincu les chefs, c’est celle de Jean.

Top Chef du 3 mai : Jean Covillault éliminé

C’est donc finalement Jean Covillault de l’équipe de Paul Pairet qui a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef. Mais comme cette année les éliminés ont une seconde chance, il va affronter Danny (éliminé de l’épisode 2) dans « La brigade cachée ». Danny élimine tous les candidats les uns après les autres, Jean réussira-t-il à le battre ?

Rendez-vous le mercredi 10 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 11. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.